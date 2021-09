Riom Riom Puy-de-Dôme, Riom Visites singulières Riom Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Visites singulières Riom, 17 septembre 2021, Riom. Visites singulières 2021-09-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-17 19:30:00 19:30:00 Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville

Riom Puy-de-Dôme Les élèves de l’École de musique d’Ennezat, le Pays d’Art et d’Histoire, la médiathèque et les musées vous proposent des visites insolites au croisement des Arts, entre peinture ancienne, musique, littérature et installation contemporaine. Sur inscription dernière mise à jour : 2021-08-10 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

Lieu Riom Adresse Musée Mandet 14 rue de l'Hôtel de Ville Ville Riom