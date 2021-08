Périgueux Vesunna,site-musée gallo-romain Dordogne, Périgueux Visites sensorielles Vesunna,site-musée gallo-romain Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Visites sensorielles Vesunna,site-musée gallo-romain, 18 septembre 2021, Périgueux. Visites sensorielles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Vesunna, site-musée gallo-romain

### Découvrez le site archéologique de la domus de Vésone à travers des indices sonores, tactiles, visuels ou olfactifs. Programmation en lien avec le thème national « Patrimoine pour tous » Durant les deux jours. * **11h Visite sensorielle pour les 3/6 ans** Les plus jeunes découvriront le site archéologique de la domus de Vésone (riche maison de ville) à travers des indices sonores, tactiles, visuels ou olfactifs. De la cuisine au jardin, en passant par le balnéaire, les enfants retrouvent, petit à petit, à l’aide de leurs sens, les activités qui occupaient les habitants de cette maison il y a 2000 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent. _**Sur réservation**__, sous réserve de places disponibles. Durée 45 mn_ * **14h30, 15h30 et 16h30 Visites sensorielles pour tous** Découvrez le site archéologique de la domus de Vésone à travers des indices sonores, tactiles, visuels ou olfactifs. De la cuisine au jardin, retrouvez petit à petit, à l’aide de vos sens, les activités qui occupaient les habitants de cette maison il y a 2000 ans. Animation à suivre seul, avec des amis ou en famille. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent. _**Sur réservation**__, sous réserve de places disponibles. Durée 45 mn_

Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire et dans la limite des places disponibles. Durée des visites : 45 minutes.

Découvrez le site archéologique de la domus de Vésone à travers des indices sonores, tactiles, visuels ou olfactifs. Vesunna,site-musée gallo-romain 20 Rue du 26ème R.I., 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Vesunna,site-musée gallo-romain Adresse 20 Rue du 26ème R.I., 24000 Périgueux Ville Périgueux lieuville Vesunna,site-musée gallo-romain Périgueux