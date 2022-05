Visites secrètes : pôle du cheval et de l’âne La Celle-Condé La Celle-Condé Catégories d’évènement: Cher

2022-08-07 10:45:00 – 2022-08-07 12:45:00

La Celle-Condé Cher La Celle-Condé Une visite des coulisses, pour découvrir ce grand site de nature dédié à l’âne et au cheval. Par la suite laissez-vous tenter et assistez à votre guise, aux courses hippiques qui auront lieu le même jour.

Enfant à partir de 7 ans Office de Tourisme de Lignières

