Nançay Cher Nançay Vous serez accueillis dans une nouvelle boutique (adresse inchangée) depuis début 2021. Vous allez faire connaissance avec l’histoire de famille et découvrir leurs secrets de fabrication (ou presque…). Une partie vitrée vous permettra de voir les étapes principales de la fabrication. Une vidéo est également diffusée et une personne sera présente pour répondre à vos éventuelles questions. Par contre, la dégustation aura lieu si la situation sanitaire le permet. +33 2 48 48 00 18 https://www.berryprovince.com/ Vous serez accueillis dans une nouvelle boutique (adresse inchangée) depuis début 2021. Vous allez faire connaissance avec l’histoire de famille et découvrir leurs secrets de fabrication (ou presque…). Une partie vitrée vous permettra de voir les étapes principales de la fabrication. Une vidéo est également diffusée et une personne sera présente pour répondre à vos éventuelles questions. Par contre, la dégustation aura lieu si la situation sanitaire le permet. Sablés de Nançay dernière mise à jour : 2021-05-26 par

