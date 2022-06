Visites secrètes : les Bains Douches Lignières Lignières Catégories d’évènement: 18160

Lignières

Visites secrètes : les Bains Douches Lignières, 15 juin 2022, Lignières. Visites secrètes : les Bains Douches Lignières

2022-06-15 – 2022-06-15

Lignières 18160 Lignières EUR Une salle de spectacle et ses coulisses à visiter, profitez-en, l’occasion vous est donnée par l’équipe des Bains-Douches qui vous livrera tout ce qu’implique les préparatifs d’un concert. Scène de musiques actuelles dédiée à la chanson, les Bains-Douches est un lieu de vie artistique intense. La salle de spectacle, la scène, les coulisses, les loges, la machinerie, les équipements techniques n’auront plus de secret pour vous à la fin de la visite! +33 2 48 48 00 18 https://www.berryprovince.com/degustation/les-bains-douches-lignieres/ Une salle de spectacle et ses coulisses à visiter, profitez-en, l’occasion vous est donnée par l’équipe des Bains-Douches qui vous livrera tout ce qu’implique les préparatifs d’un concert. Les Bains-Douches

Lignières

dernière mise à jour : 2022-06-02 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: 18160, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville Lignières Departement 18160

Lignières Lignières 18160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/

Visites secrètes : les Bains Douches Lignières 2022-06-15 was last modified: by Visites secrètes : les Bains Douches Lignières Lignières 15 juin 2022 18160 Lignières

Lignières 18160