Visites secrètes : Ferme de la Bergerie Lignières, 12 juillet 2022, Lignières.

Visites secrètes : Ferme de la Bergerie Lignières

2022-07-12 – 2022-07-12

Lignières Cher Lignières

3 EUR 3 Soucieux de commercialiser les produits les plus locaux possibles, la ferme de la bergerie cultive des céréales et des protéagineux qui lui permet d’élever ses volailles en plein air et ses brebis. Les volailles sont abattues sur place, dans un atelier satisfaisant aux dernières normes pour le respect des animaux et des travailleurs.

Retrouvez la vente de leur produit sur les marchés locaux ou en direct à la ferme.

Pensez à réserver les places sont limitées à 10.

Nouveauté 2022. La ferme de la Bergerie, petite exploitation agricole familiale vous ouvre ses portes pour vous présenter ses animaux (volailles et brebis élevées en plein air), ses outils de production, son environnement de vie et de travail.

+33 2 48 48 00 18

Soucieux de commercialiser les produits les plus locaux possibles, la ferme de la bergerie cultive des céréales et des protéagineux qui lui permet d’élever ses volailles en plein air et ses brebis. Les volailles sont abattues sur place, dans un atelier satisfaisant aux dernières normes pour le respect des animaux et des travailleurs.

Retrouvez la vente de leur produit sur les marchés locaux ou en direct à la ferme.

Pensez à réserver les places sont limitées à 10.

OT Lignières

Lignières

dernière mise à jour : 2022-05-05 par OT LIGNIERES