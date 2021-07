Feux Feux Cher, Feux Visites secrètes côté Cher : Cocoripop Feux Feux Catégories d’évènement: Cher

Feux

Visites secrètes côté Cher : Cocoripop Feux, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Feux. Visites secrètes côté Cher : Cocoripop 2021-07-08 – 2021-07-08

Feux Cher Feux Cette année encore, Tourisme & Territoire du Cher organisent une série de visites secrètes. Au programme notamment, la confiserie artisanale « Cocoripop » ! « C’est dans le petit village de Feux que les recettes gourmandes Cocoripop sont réalisées de façon artisanale.

Les graines choisies pour leurs qualités gustatives sont ainsi torréfiées et caramélisées en chaudron pour vous proposer une praline d’excellence et un délicieux Pop-Corn croustillant décliné en plusieurs parfums. » (Berry Province Réservation) Renseignements et réservations sur berryprovince.com Cette année encore, Tourisme & Territoire du Cher organisent une série de visites secrètes. Au programme notamment, la confiserie artisanale « Cocoripop » ! « C’est dans le petit village de Feux que les recettes gourmandes Cocoripop sont réalisées de façon artisanale.

Les graines choisies pour leurs qualités gustatives sont ainsi torréfiées et caramélisées en chaudron pour vous proposer une praline d’excellence et un délicieux Pop-Corn croustillant décliné en plusieurs parfums. » (Berry Province Réservation) Renseignements et réservations sur berryprovince.com PIXABAY dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Feux Étiquettes évènement : Autres Lieu Feux Adresse Ville Feux lieuville 47.23779#2.8323