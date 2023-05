Visites promenades en LSF au mois de juin !, 3 juin 2023, .

L’occasion de se retrouver pour des visites culturelles conviviales et enrichissantes en extérieur. Ces visites promenades de 1h30 sont gratuites et réservées aux personnes sourdes et malentendantes locutrices de la LSF.

La colline des Palais : Galliera et le Palais de Tokyo

Samedi 10 juin à 14h

Une promenade culturelle autour du Palais Galliera, grand représentant du style Beaux-Arts, son jardin, son bassin ; ainsi que du Palais de Tokyo, années 30, étonnant petit frère du Palais de Chaillot, son esplanade et son bassin. Aux côtés d’un médiateur et d’un interprète LSF, vous profiterez d’un parcours extérieur qui ne vous laissera pas indifférent.

Avec le soutien de la Ville de Paris

Infos pratiques

Présence d’un interprète LSF RDV Place de Tokyo – 13 Avenue du Président Wilson, 75016 ParisDurée : 1h30GRATUIT Réservation obligatoire : communication@accesculture.org / 07.82.81.70.27

Visite du Palais de la Porte Dorée et de l’exposition coloniale

Dimanche 18 juin à 14h

Une redécouverte du Palais de la Porte Dorée, monument caractéristique de l’architecture Art déco.

Le parcours proposera au public de vivre une expérience totalement inédite autour de cet édifice emblématique et des vestiges de l’exposition coloniale du bois de Vincennes.

Infos pratiques

Présence d’un interprète LSF RDV devant la brasserie « Les Cascades » – 2 place Edouard Renard, 75012 ParisDurée : 1h30GRATUIT Réservation obligatoire : communication@accesculture.org / 07.82.81.70.2

Promenade à la découverte des jardins du Trocadéro

Dimanche 25 juin à 11h

Une balade dans les jardins du Trocadéro, vaste espace où trône le Palais de Chaillot. Véritable musée en plein air des années 30, la visite dévoilera un siècle d’histoire, depuis les premières expositions universelles du XIXe siècle jusqu’au Théâtre National Populaire de l’après-guerre et au parvis des droits de l’Homme d’aujourd’hui.

Infos pratiques

Présence d’un interprète LSF RDV devant le Théâtre de Chaillot – 1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 ParisDurée : 1h30GRATUITRéservation obligatoire : communication@accesculture.org / 07.82.81.70.27

Jardins du Trocadéro

