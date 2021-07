Gambsheim Gambsheim Bas-Rhin, Gambsheim Visites privilèges des coulisses de la passe à poissons Gambsheim Gambsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visites privilèges des coulisses de la passe à poissons Gambsheim, 4 août 2021, Gambsheim. Visites privilèges des coulisses de la passe à poissons 2021-08-04 – 2021-08-04

Passage309 et son partenaire scientifique, l'Association Saumon Rhin, proposent aux visiteurs une visite exceptionnelle pour découvrir la face cachée de la passe à poissons ! Cette nouvelle animation proposera une immersion dans l'envers du décor pour découvrir cet ouvrage différemment. Accompagnés d'un scientifique de l'Association Saumon Rhin, ces visiteurs d'un nouveau genre approcheront ce qui restait jusqu'alors réservé aux scientifiques et techniciens. Au détour d'une porte de service, les visiteurs sont invités à rejoindre les coulisses du site. Traverser les « zones techniques », s'approcher de la nasse de piégeage, découvrir le local de comptage en amont du barrage… Voici quelques-unes des étapes de cette découverte inédite. Cette visite exclusive d'une heure est ponctuée d'informations sur les installations techniques que les visiteurs rencontrent au cours de la visite, sur le fonctionnement de la passe à poissons et bien évidemment sur les poissons qui l'empruntent ! Afin de garantir au public une visite en toute sécurité, Passage 309 a mis en place un dispositif d'accueil et un protocole sanitaire adaptés aux directives gouvernementales. Sur réservation uniquement +33 3 88 96 44 08

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gambsheim Autres Lieu Gambsheim Adresse Ville Gambsheim lieuville 48.68455#7.91586