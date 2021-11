Visites Privées de la Cité Médiévale Gourdon, 8 janvier 2021, Gourdon.

Visites Privées de la Cité Médiévale Gourdon

2021-01-08 09:00:00 – 2021-12-31 19:00:00

Gourdon Lot Gourdon

85 EUR 85 Pour les familles et groupes déjà constitués de 1 à 19 personnes

Uniquement sur réservation

Selon les disponibilités du guide : du Lundi au Samedi, entre 9h et 19h.

Toute l’année

Durée de la visite : entre 1h30 et 2h

Port du masque fortement conseillé

Accompagné de notre guide conférencier, découvrez les histoires et le patrimoine de Gourdon : portes fortifiées, ruelles étroites, maisons à colombages, église St Pierre, hôtels particuliers, maison consulaire, échoppes des drapiers et quartier plus populaire…

Campée au sommet d’une butte, la cité médiévale se dévoile, rien que pour vous …

Gourdon

