du mercredi 6 avril au mercredi 18 mai à MEP – Maison européenne de la Photographie

L’exposition collective [Love Songs, Photographies de l’intime](https://www.mep-fr.org/event/love-songs/) offre un nouveau regard sur l’histoire de la photographie à travers le prisme des relations amoureuses. Aujourd’hui, comme hier, les auteurs font œuvre de leur intimité. Réunissant 14 séries réalisées par les plus grands photographes des 20e et 21e siècles, l’exposition rassemble des chefs d’œuvre de la collection de la MEP et des prêts d’artistes contemporains majeurs, dont certains sont présentés pour la première fois en Europe. En raison de la thématique et de certaines œuvres exposées, nous préconisons l’accueil des groupes scolaires à partir du lycée. Nombre de participants : 30 maximum. Durée de la visite : 1h30. Tarif : gratuité de la visite préparatoire (sur présentation du Pass Éducation ou d’un justificatif de la structure). Réservation par mail obligatoire en précisant la date choisie, vos noms et prénoms, votre établissement et la discipline enseignée.

Gratuit, réservation par mail obligatoire

Une visite commentée est proposée aux enseignants, animateurs et relais du champ social et du handicap en vue de leur préparation et venue en groupe.

MEP – Maison européenne de la Photographie 5/7 rue de Fourcy Paris Quartier Saint-Gervais



