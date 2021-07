Brest Brest Brest, Finistère Visites pour les tout-petits (18 mois à 3 ans) Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visites pour les tout-petits (18 mois à 3 ans) Brest, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Brest. Visites pour les tout-petits (18 mois à 3 ans) 2021-07-07 – 2021-07-07 Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse

Brest Finistère Un temps d’éveil artistique pour les tout-petits et leurs parents ! Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à chanter, faire la ronde ou encore mimer devant les tableaux du musée ! Ces visites sont l’occasion de partager un moment faisant appel au sens de l’observation et aux émotions des tout-petits. Visites à 10h et 11h15 Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum par enfant).

Durée : 45 minutes.

Sur réservation au musée des beaux-arts

Gratuit pour les enfants.

Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse