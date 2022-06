Visites pour les tout-petits (18 mois – 4 ans) : La farandole des émotions

2022-07-13 – 2022-07-13 Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à chanter, faire la ronde ou encore mimer devant les tableaux du musée ! Cette visite sensorielle propose aux tout-petits de découvrir les couleurs et les émotions grâce à trois tableaux du musée. Par Rachel Sarrue, guide-conférencière.

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans, accompagné d’un adulte (deux adultes maximum par enfant)

Adultes : 6€ (plein tarif) / 4€ (tarif réduit)

Enfants : gratuit Réservation obligatoire (jauge limitée)

> 02 98 00 87 96

