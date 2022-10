Visites pour les Journées Nationales de l’Architecture Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public Dans le cadre de la 7e édition des Journées Nationales de l’Architecture 2022, le CAUE vous propose samedi 15 octobre 2022, sur inscription, la visite de 3 réalisations récentes sélectionnées dans le cadre du Prix départemental d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement Aperçus 2021. 3 visites commentées par l’architecte et un représentant de la maîtrise d’ouvrage vous sont proposées, illustrant les qualités architecturales à partir de programmes variés : – 9H30 – Le lycée Caroline Aigle à Nort-sur-Erdre réalisé par AIA Life Designers. – 10H00 – Le Belvédère de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac réalisé par CAC – Contemporary Architectural Créations, COLOCO – Contemporary Landscape Creations et Map [paysagistes]. – 10H30 – Le collectif de logements Cos’Yle à Nantes réalisé par DLW architectes. Les visites durent une à deux heures chacune, sont gratuites et sur inscription. Se présenter au minimum 15 minutes avant le début de la visite sur le lieu de la visite.

0251729045 https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-nationales-de-larchitecture-2022-visites-414682946857

