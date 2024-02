Visites pour enfants du Petit Théâtre de La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc, mercredi 6 mars 2024.

Visites pour enfants du Petit Théâtre de La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Savez-vous faire la différence entre cour et jardin sur un plan de salle ? Où se trouve le parterre ? et le poulailler ? Pendant les vacances d’automne et d’hiver, transmettez autrement le spectacle vivant et le patrimoine à travers plusieurs visites du Petit Théâtre de La Passerelle, spécialement conçues pour petits et grands.

Inscrit à l’inventaire des monuments historiques, ce théâtre à l’italienne accueille depuis 1884 des milliers de spectateur·rices chaque saison. Avec une jauge de 250 personnes, ce lieu a vu se produire des concerts de jazz, musique classique ou musiques actuelles dans une acoustique si particulière.

Notre équipe des relations avec les publics vous propose de le visiter gratuitement et de découvrir les nombreuses particularités dont il fait preuve.

Une première approche avant de venir en famille voir l’un des nombreux spectacles proposés ?

La jauge étant limitée, nous vous demandons de bien vous inscrire auprès de l’accueil/billetterie.

Les visites de 10h à 10h45 sont prévues pour les enfants de 5 à 8 ans, puis de 11h à 12h30 pour celles et ceux de 9 à 12 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@lapasserelle.info

