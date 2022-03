VISITES PATRIMOINE – LES SECRETS DE RESTAURATION DES ŒUVRES D’ART Saint-Georges-du-Bois, 11 mars 2022, Saint-Georges-du-Bois.

VISITES PATRIMOINE – LES SECRETS DE RESTAURATION DES ŒUVRES D’ART église Saint-Georges Place de l’Église Saint-Georges-du-Bois

2022-03-11 – 2022-03-11 église Saint-Georges Place de l’Église

Saint-Georges-du-Bois Sarthe Saint-Georges-du-Bois

EUR 5 Les églises sarthoises conservent un très grand nombre d’objets mobiliers anciens, tableaux peints sur toile et bois, sculptures polychromées en terre cuite, bois et pierre, retables, tabernacles, objets et vêtements liturgiques, meubles.

Malmenés lors des aléas de l’Histoire, ces trésors d’art ancien ont pu bénéficier d’une restauration menée par des professionnels et ainsi retrouver leur éclat d’origine (réparation structurelle, nettoyage, dégagement des polychromies ou des dorures anciennes).

Venez découvrir les secrets de restauration de ces œuvres d’art, lors de six visites organisées les vendredis, de mars à octobre 2022, par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe.

Première découverte le vendredi 11 mars, avec la visite de l’église Saint-Georges à Saint-Georges-du-Bois – Restauration intégrale de l’église et de ses objets mobiliers.

Cette visite est guidée par Anetta Palonka-Cohin, Conservatrice des Antiquités et Objets d’Art de la Sarthe, Chargée d’étude patrimoine mobilier au CAUE de la Sarthe.

Rendez-vous directement dans l’église à 17h30.

