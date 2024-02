Visites passion Maison natale de Louis Pasteur Dole, lundi 19 février 2024.

Visites passion Maison natale de Louis Pasteur Dole Jura

Visite guidée en compagnie d’un membre de la Société des Amis de Pasteur afin de vous faire découvrir la vie et l’œuvre du savant.

A partir d’objets et de documents personnels, la maison natale montre comment Louis Pasteur, l’enfant de Dole, est devenu la figure du scientifique par excellence, connu dans le monde entier. Le musée a fêté ses 100 ans en 2023. Premier musée dédié à Pasteur en France, la maison natale occupe une place centrale dans la création de la légende pasteurienne. La visite offre une découverte de souvenirs familiaux et personnels du savant, ses pastels réalisés lors de son adolescence, ses instruments de laboratoire, son œuvre scientifique et ses disciples. EUR.

Début : 2024-02-19 14:30:00

fin : 2024-02-23 15:30:00

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

