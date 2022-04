Visites nocturnes Musée de Préhistoire de Tautavel Tautavel Catégories d’évènement: Nuit des musées

Pyrénées-Orientales

Tautavel

Visites nocturnes Musée de Préhistoire de Tautavel, 14 mai 2022 21:00, Tautavel. Nuit des musées Visites nocturnes Musée de Préhistoire de Tautavel Samedi 14 mai, 21h00 entrée libre

Accompagnement de visite nocturne par les membres de l’équipe du musée

Découverte des collections permanentes du musée avec les commentaires du personnel du musée dns chacune des salles. Visites lo,ngues donnant lieu à des discussions sur la préhistoire en général et sur l’Homme de Tautavel en particulier (identité, mode de vie, environnement,…) http://www.450000ans.com free entrance Saturday 14 May, 21:00 Descubrir las colecciones permanentes del museo con los comentarios del personal del museo dns cada una de las salas. Visitas lo,ngues que dan lugar a discusiones sobre la prehistoria en general y sobre el Hombre de Tautavel en particular (identidad, estilo de vida, medio ambiente,…) entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00 Avenue Léon-Jeéan Grégory, 66720 Tautavel 66720 Tautavel Occitanie

Tautavel