Visites nocturnes du phare de Carteret
Barneville-Carteret, Manche
28 avril 2022, 21:45:00

Venez assister à l'allumage du phare et partez à la découverte des phares de la côte et des iles anglo-normandes. Les horaires varient en fonction du coucher du soleil.

+33 2 33 04 90 58
https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

