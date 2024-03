Visites nocturnes de l’exposition Points de vue de Joanie Lemercier Saint-Pierre-de-Varengeville, samedi 6 avril 2024.

Pour son exposition, Juste pour voir… , Lionel Estève dévoile une sélection de curiosités des œuvres emblématiques mais aussi un ensemble de créations totalement inédites spécialement conçues pour le Centre d’art contemporain de la Matmut Daniel Havis.

Chaque exposition élaborée par Lionel Estève est pensée comme une entité autonome, possédant sa propre histoire, ses techniques singulières et des intentions distinctes. Celle du Centre d’art a été construite comme un conte de fée. La série de tapisseries monumentales de tulle brodé intitulée Juste pour voir … deviennent les étapes d’une aventure place à la liberté et l’imagination ! Les visiteurs sont invités à se promener librement entre les différentes créations imprégnées d’aspects tantôt merveilleux, tantôt inquiétants. Durant ce parcours immersif, les plus petits pourront s’amuser à s’effrayer tandis qu’il ravivera les peurs enfantines et la magie associées aux contes de fées chez les plus grands.

La peur est une autre composante du conte de fée. Concevoir cette exposition comme une exposition qui fasse peur est une idée stimulante. Je parle ici de peur d’enfant, une peur d’aventure qui peut être amusante, motivée par l’idée d’explorer un château

Début : 2024-04-06

fin : 2024-06-23

425 rue du Château

Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie

