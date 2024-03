Visites nocturnes de l’exposition Points de vue de Joanie Lemercier Saint-Pierre-de-Varengeville, samedi 23 mars 2024.

Visites nocturnes de l’exposition Points de vue de Joanie Lemercier Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime

Le Centre d’art contemporain de la Matmut Daniel Havis se transforme pour clore l’année 2023 en présentant Points de vue, une exposition d’œuvres faites de lumière de l’artiste Joanie Lemercier.

Né en 1982 à Pithiviers, Joanie Lemercier se définit comme un artiste et activiste environnemental. Il se consacre depuis quinze ans à la vidéoprojection et la programmation informatique. La lumière comme medium, l’espace comme toile voilà sa devise. Dans son travail, il explore la perception visuelle à travers la manipulation de la lumière dans l’espace.

Sa pratique, inspirée par la nature, questionne la représentation du monde à travers les mathématiques, les sciences et les technologies. Les environnements abstraits transcrits sous la forme de grilles, de lignes, d’ombres et de volumes raffinés cèdent la place à des paysages majestueux assemblés à partir des mêmes codes informatiques. Depuis plusieurs années, Joanie Lemercier s’interroge aussi sur notre monde et les conséquences de l‘humain sur le climat. Il mène une réflexion dans sa pratique artistique en observant de près l’impact des avancées technologiques sur la biodiversité.

L’exposition est co-conçue avec Juliette Bibasse, curatrice indépendante, qui collabore depuis près de dix ans avec Joanie Lemercier.

Points de vue est une exposition jalonnée d’œuvres troublantes, qui perturbent nos repères. Elle propose au spectateur de se créer un point de vue basé sur ses sensations, tout en proposant une lecture personnelle du paysage.

Visites nocturnes de l’exposition Points de vue de Joanie Lemercier dans le cadre de Earth Hour samedi 23 mars 2024 à partir de 19h30 (inscription sur matmutpourlesarts.fr à venir)

Visites nocturnes de l’exposition Points de vue de Joanie Lemercier dans le cadre de Earth Hour samedi 23 mars 2024 à partir de 19h30 (inscription sur matmutpourlesarts.fr à venir) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

425 rue du Château

Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie

