Visites nocturnes de l'Abbaye de Longues et de la charpente du chœur ! Longues-sur-Mer

Longues-sur-Mer

Visites nocturnes de l'Abbaye de Longues et de la charpente du chœur ! Longues-sur-Mer, 13 mai 2023
15/17 Rue de l'Abbaye Longues-sur-Mer Calvados

2023-05-13 20:00:00 – 2023-05-13

Calvados Longues-sur-Mer De 20h00 à minuit, les visiteurs seront accueillis par les propriétaires pour des visites guidées gratuites. Attention, 4 visites exceptionnelle de la charpente du chœur restauré : 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 – De 20h00 à minuit, les visiteurs seront accueillis par les propriétaires pour des visites guidées gratuites. Attention, 4 visites exceptionnelle de la charpente du chœur restauré : 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 – abbayedelongues14@gmail.com +33 2 31 21 78 41 https://www.abbayedelongues.fr/ Longues-sur-Mer

