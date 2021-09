Visites Nocturnes : Coucy aux flambeaux Coucy-le-Château-Auffrique, 10 septembre 2021, Coucy-le-Château-Auffrique.

Visites Nocturnes : Coucy aux flambeaux 2021-09-10 – 2021-09-10

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique

7.5 La nuit tombée, d’août à octobre, les rues et ruelles de charme de la cité médiévale sont le théâtre de balades aussi insolites que sympathiques ! Un groupe de bénévoles passionnés par l’histoire du château, organisent des balades nocturnes, pour faire découvrir – à la torche, évidemment ! – les secrets et mystères bien gardés de Coucy et de son château…

sophie.boutroy@amvcc.com +33 3 23 52 44 55 https://www.amvcc.com/

AMVCC

dernière mise à jour : 2021-09-06 par SIM Picardie – OT Cœur de Picard