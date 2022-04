Visites nocturnes au Château de Morlanne Château de Morlanne, 14 mai 2022 20:30, Morlanne.

Nuit des musées Visites nocturnes au Château de Morlanne Château de Morlanne Samedi 14 mai, 19h00, 20h30 Sur inscription. Entrée gratuite. Départ des visites à 19h et 20h30

Découvrez le Château de Morlanne et ses collections de nuit, pour une visite peu ordinaire et sous un nouvel angle

A l’occasion de la nuit des Musées 2022 qui aura lieu le samedi 14 mai au soir, le Château de Morlanne vous propose de prendre part à une visite guidée de la collection permettant de mettre en lumière l’Art du costume à travers les siècles.

Suivez la lueur des centaines de bougies disposées dans le parc et laissez-vous porter par une expérience des plus immersives en découvrant l’exposition de costumes de la créatrice Marion Cambon. Exposées dans le château, vous découvrirez ses créations au fil des salles, en échos aux œuvres d’art permanentes de la collection Ritter.

Du Moyen Age, jusqu’aux années 1940, en passant par les tenues Louis XV, Louis XVI, Premier et Second Empire, la créatrice travaille différentes périodes en apportant un soin particulier au choix des coupes et des matières, pour un rendu le plus authentique possible.

Témoin de l’Histoire, ces toilettes essentiellement féminines seront l’occasion de découvrir les us et coutumes propres à chaque période.

Samedi 14 Mai – Visites Guidées à 19h et 20h30, sur réservation.

Visite libre entre 19h et 22h (dernières entrées). Evènement Gratuit.

Le Château de Morlanne, sentinelle du Béarn, situé aux confins des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, fait partie du réseau de fortifications implanté par Gaton III de Foix-Béarn (dit Gaston Fébus) durant la Guerre de Cent ans. Erigé en 1373 le Château de Morlanne est l’un des plus beaux exemples de construction fébusienne. Son architecture mêlant la pierre et la brique en fait une forteresse médiévale atypique témoignant des procédés astucieux de son architecte languedocien Sicard de Lordat.

Au fil de siècles, cet édifice a perdu sa vocation défensive en devenant une demeure habitée puis une ruine abandonnée. Les travaux de restauration initiés par Raymond et Hélène Ritter en 1970 permettent le sauvetage et la renaissance de la forteresse. Propriétaires d’une riche collection d’objets, ils aménagent et décorent avec goût les intérieurs du château.

Les époux Ritter décident de léguer cet ensemble au Département des Pyrénées-Atlantiques en 1971.

Château et collections sont protégés Monuments Historiques.

Grand parking, parking PMR, aire de pique-nique

http://www.chateaudemorlanne.fr

Large parking, PMR parking, picnic area Upon registration. Free entrance. Visits depart at 7pm and 8:30pm Saturday 14 May, 19:00, 20:30

The Castle of Morlanne, sentinel of Béarn, located on the borders of the Landes and the Pyrénées-Atlantiques, is part of the network of fortifications implanted by Gaton III of Foix-Béarn (known as Gaston Fébus) during the Hundred Years War. Erected in 1373 the Castle of Morlanne is one of the most beautiful examples of Febusian construction. Its architecture mixing stone and brick makes it an atypical medieval fortress testifying to the astute processes of its Languedoc architect Sicard de Lordat. Over the centuries, this building has lost its defensive vocation by becoming an inhabited residence and then an abandoned ruin. The restoration work initiated by Raymond and Hélène Ritter in 1970 enabled the rescue and rebirth of the fortress. Owners of a rich collection of objects, they decorate with taste the interiors of the castle. The Ritter couple decided to bequeath this ensemble to the Pyrénées-Atlantiques Department in 1971. Castle and collections are protected Historical Monument

Con motivo de la noche de los Museos 2022, que tendrá lugar el sábado 14 de mayo por la noche, el Castillo de Morlanne le propone participar en una visita guiada de la colección que permite poner de relieve el arte del traje a través de los siglos.

Siga el resplandor de los cientos de velas dispuestas en el parque y déjese llevar por una experiencia de lo más inmersiva al descubrir la exposición de trajes de la diseñadora Marion Cambon. Expuesto en el castillo, descubrirá sus creaciones a lo largo de las salas, en ecos a las obras de arte permanentes de la colección Ritter. Desde la Edad Media, hasta los años 1940, pasando por los trajes Luis XV, Luis XVI, Primer y Segundo Imperio, la creadora trabaja diferentes períodos, prestando especial atención a la elección de las copas y los materiales, para una representación lo más auténtica posible. Como testimonio de la historia, estos retretes, en su mayoría femeninos, brindarán la oportunidad de descubrir los usos y costumbres propios de cada período.

Sábado 14 Mayo – Visitas Guiadas a las 19h y 20h30, previa reserva. Visita libre entre las 19h y las 22h (últimas entradas). Evento Gratuito.

Previa inscripción. Entrada gratuita. Salidas a las 19:00 y a las 20:30 Sábado 14 mayo, 19:00, 20:30

