le samedi 14 mai à Château de Morlanne

A l’occasion de la nuit des Musées 2022 qui aura lieu le samedi 14 mai au soir, le Château de Morlanne vous propose de prendre part à une visite guidée de la collection permettant de mettre en lumière l’Art du costume à travers les siècles. Suivez la lueur des centaines de bougies disposées dans le parc et laissez-vous porter par une expérience des plus immersives en découvrant l’exposition de costumes de la créatrice Marion Cambon. Exposées dans le château, vous découvrirez ses créations au fil des salles, en échos aux œuvres d’art permanentes de la collection Ritter. Du Moyen Age, jusqu’aux années 1940, en passant par les tenues Louis XV, Louis XVI, Premier et Second Empire, la créatrice travaille différentes périodes en apportant un soin particulier au choix des coupes et des matières, pour un rendu le plus authentique possible. Témoin de l’Histoire, ces toilettes essentiellement féminines seront l’occasion de découvrir les us et coutumes propres à chaque période. Samedi 14 Mai – Visites Guidées à 19h et 20h30, sur réservation. Visite libre entre 19h et 22h (dernières entrées). Evènement Gratuit.

Sur inscription. Entrée gratuite. Départ des visites à 19h et 20h30

Découvrez le Château de Morlanne et ses collections de nuit, pour une visite peu ordinaire et sous un nouvel angle

Château de Morlanne Carrère du Château 64370 MORLANNE Morlanne Pyrénées-Atlantiques



2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:15:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:45:00