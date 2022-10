Visites nocturnes à la lampe torche

2022-10-31 – 2022-10-31 Des visites dans le noir seront proposées le soir même au muséum d’Histoire naturelle entre 19h30 et 22 h (pensez à emmener vos lampes torches !). Tous les quarts d’heures, par petits groupes de 15, déguisés ou pas, il sera possible de découvrir les salles du musée dans une version nocturne pleine de surprises et de suspens… Nocturne au muséum sur réservation en ligne ou par téléphone Bourges dernière mise à jour : 2022-10-14 par

