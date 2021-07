Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne Visites nature, initiations et découvertes Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Visites nature, initiations et découvertes Casteljaloux, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Casteljaloux. Visites nature, initiations et découvertes 2021-07-12 09:30:00 – 2021-08-26 11:30:00 Route de Mont de Marsan Lac de Clarens

Casteljaloux Lot-et-Garonne Casteljaloux Lundi : animation pêche au lac de Clarens (côté casino), Casteljaloux.

Mercredi : visite de la maison de la chasse et d’une palombière, avec explications sur la chasse à la palombe et la forêt landaise. Rendez-vous à l’entrée de Goélia

Jeudi : animation pêche avec petit lâcher de truites, des récompenses seront remises aux participants. La matériel sera fourni par la société de pêche. Une personne viendra chercher les participants à l’entrée du lac.

Ambiance vacances – venez nombreux : le meilleur accueil vous sera réservé ! Animation pêche, maison de la chasse et d’une palombière, avec explications sur la chasse à la palombe et la forêt landaise. Lundi : animation pêche au lac de Clarens (côté casino), Casteljaloux.

Mercredi : visite de la maison de la chasse et d’une palombière, avec explications sur la chasse à la palombe et la forêt landaise. Rendez-vous à l’entrée de Goélia

Jeudi : animation pêche avec petit lâcher de truites, des récompenses seront remises aux participants. La matériel sera fourni par la société de pêche. Une personne viendra chercher les participants à l’entrée du lac.

Ambiance vacances – venez nombreux : le meilleur accueil vous sera réservé ! OTCLG dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Casteljaloux Adresse Route de Mont de Marsan Lac de Clarens Ville Casteljaloux lieuville 44.29202#0.06762