Visites musicales de l’église Saint-Maurice Église Saint-Maurice d’Usson, 18 septembre 2021, Usson.

Visites musicales de l’église Saint-Maurice

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Maurice d’Usson

Le deuxième quatuor milanais de Mozart, le « Cavalier » de Haydn et « La Jeune Fille et la Mort » de Schubert ; le Quatuor Mycélium formé par quatre jeunes filles élèves du Conservatoire de Musique de Lyon, nous invite au voyage à travers trois chefs-d’œuvre de la musique et nous conduit à l’essence même de l’art – la beauté et la spiritualité – dans l’écrin de l’église Saint-Maurice d’Usson, un des plus beaux villages d’Auvergne où la Reine Margot fut dix-neuf ans en résidence surveillée. Visiter les ruelles escarpées, monter au pic admirer la chaîne des volcans, puis après que la cloche a sonné chaque heure pour la seconde fois, se poser en famille pour faire découvrir la musique classique et le quatuor à cordes aux enfants, en l’église Saint-Maurice, pour un instant musical d’une dizaine de minutes où écouter le récital complet en fin de soirée… Alors, les Journées du patrimoine à Usson près d’Issoire, resteront comme le dernier souffle d’un été inoubliable…

Entrée libre, quêtes au bénéfice de la restauration du patrimoine

Église Saint-Maurice d’Usson rue de l’église 63490 Usson Usson Puy-de-Dôme



