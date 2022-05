Visites multisensorielles par Amandine Marco MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

Visites multisensorielles par Amandine Marco

le samedi 14 mai à MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne

**Visites multisensorielles par Amandine Marco** Amandine Marco, qui réalise les audiodescriptions des expositions du MAC VAL, propose à tous les publics une visite multisensorielle. Cette expérience poétique, musicale et olfactive s’adresse à tous et toutes : aveugles, malvoyants et voyants, qui seront invités à se bander les yeux. Comment évoquer une œuvre d’art par la musique ? Comment traduire une forme, une teinte, une histoire, par le parfum ? Les compositions sonores de François Prigent, les parfums conçus par les artisans-parfumeurs de Givaudan et la description en direct d’œuvres de l’exposition « À mains nues » se combinent pour stimuler l’imaginaire. Ainsi les participants se composent une représentation intérieure unique, riche de ces sensations personnelles. _Projet réalisé grâce au soutien financier de la société GIVAUDAN France SAS_ _Exposition de la collection « À mains nues », durée 1h_ Amandine Marco, qui réalise les audiodescriptions des expositions, propose une visite multisensorielle poétique, musicale et olfactive qui s’adresse à tous les publics: aveugles, malvoyants et voyants MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00

