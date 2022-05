VISITES-MIROIR Belvédère de la Glissoire Avion Avion Catégorie d’évènement: Avion

Parc de la Glissoire Avion 62210 Avion Effet miroir ?!

Le territoire regorge de points hauts qui sont autant de reflets étonnants : je suis sur un terril conique, en face de moi un terril plat, derrière les collines boisées de l'Artois, là bas un terril tronqué. Pour célébrer le double anniversaire des 10 ans du Louvre-Lens et de l'inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial, le Pays d'art et d'histoire, vous propose d'étonnantes lectures de paysage.

Le territoire regorge de points hauts qui sont autant de reflets étonnants : je suis sur un terril conique, en face de moi un terril plat, derrière les collines boisées de l'Artois, là bas un terril tronqué.

