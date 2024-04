VISITES / Mémoires fragmentées Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, dimanche 14 avril 2024.

VISITES / Mémoires fragmentées

Les fragments font partie intégrante de la constitution de notre mémoire et de notre patrimoine. Assemblés et compilés dans un musée, ils nous livrent une part de notre histoire. Des vestiges médiévaux aux interprétations contemporaines, parcourez les collections à la rencontre de ces traces du passé réelles et imaginées.

Dimanche 14 avril à 14h

Samedi 4 mai à 16h

Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2329439890110400278 »}]

