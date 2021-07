Nozeroy Nozeroy Jura, Nozeroy Visites ludiques Nozeroy Nozeroy Catégories d’évènement: Jura

Habillés en costume d'époque, les comédiens de la troupe des Va-T'en- Rêves vous emmenerons dans une déambulation à la découverte de la cité médiévale. Au détour de chaque ruelle ou sous un porche, des comédiens surgiront pour illustrer, par des animations et des saynètes, la vie et l'histoire du bourg au Moyen-Âge. Tous les mardis à 20h30. Adulte : 6 € – Enfant (10 à 15 ans) et étudiants : 3 € – Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Rendez-vous devant la Tour de l'horloge En cas de pluie se renseigner après 18h le jour du spectacle au 06 08 12 31 98. Sous réserve en fonction de nouvelles mesures sanitaires ! Port du masque obligatoire. +33 3 84 51 19 15

