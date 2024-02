Visites ludiques » Explorez l’histoire en famille » Loigny-la-Bataille, mercredi 6 mars 2024.

Profitez des vacances d’hiver pour partir en famille à la découverte du musée de la Guerre 1870 et de ses collections dans le cadre d’une visite guidée ludique et interactive !Familles

Les enfants de 6 à 14 an seront invités à exercer leur sens de l’observation lors d’un jeu de reconstitution des uniformes des soldats. Notre médiatrice attirera ensuite leur attention sur les casques, les équipements et les objets relatifs à la vie dans les campements afin qu’ils puissent se mettre dans la peau des soldats. Puis retracez l’histoire de la Guerre 1870 à travers des reproductions de peintures qui permettront d’initier les plus jeunes aux beaux-arts.

Pour les familles qui le souhaitent, la visite pourra se poursuivre sur le champ de bataille de Loigny avec l’expérience insolite et immersive de la réalité virtuelle sur tablette pour reconstituer les combats du 2 décembre 1870.

Durée :

Parcours dans le musée 1 heure

Parcours sur le champ de bataille (facultatif) 30 minutes 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06

Rue du Général de Sonis

Loigny-la-Bataille 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@museedelaguerre1870.f

