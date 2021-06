Grasse Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes, Grasse Visites ludiques et familiales Musée international de la Parfumerie Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visites ludiques et familiales

Musée international de la Parfumerie, le samedi 3 juillet à 19:00

Musée international de la Parfumerie, le samedi 3 juillet à 19:00

Découverte sensorielle pour découvrir le musée en famille Explorez, expérimentez, jouez avec vos sens!

Entrée libre

Musée international de la Parfumerie 2 boulevard du jeu de Ballon, 06130 Grasse

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

