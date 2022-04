Visites ludiques : Disparition mystérieuse au château Lichtenberg Lichtenberg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visites ludiques : Disparition mystérieuse au château Lichtenberg, 13 juillet 2022, Lichtenberg.

2022-07-13 – 2022-07-13

Lichtenberg Bas-Rhin Lichtenberg EUR Une nouvelle formule de visite originale et ludique pour (re)découvrir le château sous un autre œil. A partir de 7 ans. Durée : 1h

Réservation conseillée.

+33 3 88 89 98 72

Réservation conseillée. Lichtenberg

