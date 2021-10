Dijon Le Consortium Côte-d'Or, Dijon Visites ludiques des expositions du Consortium Museum Le Consortium Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Visites ludiques des expositions du Consortium Museum Le Consortium, 27 octobre 2021, Dijon. Visites ludiques des expositions du Consortium Museum

du mercredi 27 octobre au mercredi 3 novembre à Le Consortium

Pendant les vacances de la Toussaint, le Consortium Museum propose des visites destinées aux enfants autour de l’exposition « Unwittingly But Willingly » de Bertrand Lavier. Les participants pourront découvrir le travail de cet artiste à travers des activités ludiques : jeux, mimes, coloriages… Elles ont lieu les mercredis 27 octobre et 3 novembre 2021 : – à 11h pour les 3-5 ans (durée : environ 30 minutes) – à 15h pour les 6-11 ans (durée : environ 45 minutes) Entrée et visite gratuites. Présence d’un accompagnant obligatoire (entrée payante pour l’accompagnant). Sur réservation : [servicedespublics@leconsortium.fr](mailto:servicedespublics@leconsortium.fr) / 03 80 68 45 55

Entrée et visite gratuites pour les enfants, entrée payante pour les accompagnants (5 €)

Profitez des vacances scolaires pour découvrir les expositions en famille ! Le Consortium 37 rue de Longvic, Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T11:00:00 2021-10-27T11:30:00;2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T15:30:00;2021-11-03T11:00:00 2021-11-03T11:30:00;2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Le Consortium Adresse 37 rue de Longvic, Dijon Ville Dijon lieuville Le Consortium Dijon