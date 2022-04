Visites ludiques des expositions du Consortium Museum Consortium Museum Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Pendant les vacances scolaires, le Consortium Museum propose des visites destinées aux enfants autour de l’exposition _Tenderness_ de Tursic & Mille. Les participants pourront découvrir le travail de ce duo de peintres à travers des activités ludiques : jeux, dessins, coloriages… Elles ont lieu les mercredi 20 et 27 avril 2022 : – à 11h pour les 3-5 ans (durée : environ 30 minutes) – à 15h pour les 6-11 ans (durée : environ 45 minutes) – à 16h30 pour les 6-11 ans (durée : environ 45 minutes) Tarif : 5€ / enfant. Présence d’un accompagnant obligatoire (entrée gratuite pour un accompagnant). Sur réservation : [servicedespublics@leconsortium.fr](mailto:servicedespublics@leconsortium.fr) / +33 [0]3 80 68 25 66 Visites destinées aux enfants autour de l’exposition Tenderness de Tursic & Mille Consortium Museum 37 rue de Longvic Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

