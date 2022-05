Visites loufoques – Faire le poirier malgré tout, 27 octobre 2022, .

Visites loufoques – Faire le poirier malgré tout

2022-10-27 – 2022-11-03

Visites insolites du musée et de l’exposition par la Compagnie Le Caillou (contenir et musicien)

Il y a des œuvres qui en disent tant qu’il n’y a plus rien à dire

Il y a des œuvres qui ne disent rien et c’est bien

Il y a des œuvres qui suscitent l’étonnement et ça nous étonne

Il y a des œuvres désœuvrées abandonnées dans les caves et les greniers

Il y a les chefs-d’œuvre si souvent exposés qu’ils en deviennent usés dans les musées, et, il y a le hors-d’œuvre : il vient juste après on le sert juste avant

Le conteur Pierre Desvigne et le musicien Julien Behar vous propose une visite loufoque et insolite du cabinet de curiosités de Joseph Denais à la découverte des installations de Richard Rak.

Séance supplémentaire le dimanche 6 novembre à 10h30 dans le cadre de Dernière Séance au musée

CIE Caillou Monsieur Ferrow

