Visites libres ou guidées du jardin de simples Jardins de simples de l’ancienne abbaye Landévennec, samedi 1 juin 2024.

Visites libres ou guidées du jardin de simples Découverte des vertus médicinales des plantes des monastères au Moyen-âge et rencontre avec quelques non-humains qui peuplent l’abbaye. 1 et 2 juin Jardins de simples de l’ancienne abbaye Entrée libre / Visites guidées à 14h30 et à 16h.

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardins de simples de l’ancienne abbaye Musée de l’ancienne abbaye, 29560 Landévennec, Finistère, Bretagne Landévennec 29560 Finistère Bretagne 02 98 27 35 90 http://www.musee-abbaye-landevennec.fr/ https://www.facebook.com/museelandevennec/ [{« link »: « https://www.musee-abbaye-landevennec.fr/site-mus%C3%A9e-jardin/lexposition »}] Le jardin de simples a été établi à partir des fouilles archéologiques qui ont mis au jour des graines et des noyaux remontant pour certains d’entre eux au VIIe siècle ! Cet inventaire a été complété à partir du capitulaire de villis édité par Charlemagne. Depuis 2014, le potager enrichit ce panorama des plantes en usage dans la cuisine et la médecine d’avant l’an mil, que la gastronomie redécouvre aujourd’hui.

©ancienn abbaye de landevennec