Muséum-Aquarium de Nancy, le samedi 14 mai à 20:00

Venez découvrir nos nouvelles expositions : – Attraction – Histoires de rencontres – J’attends les Tritons par Hervé Walbecq Nos incontournables galeries de zoologie et d’aquarium seront,elles aussi, heureuses de vous accueillir ! Venez découvrir nos deux nouvelles expositions et nos incontournables galeries de zoologie et d’aquarium. Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

