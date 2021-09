Limoux Musée Petiet Aude, Limoux Visites libres Musée Petiet Limoux Catégories d’évènement: Aude

Limoux

Visites libres Musée Petiet, 18 septembre 2021, Limoux. Visites libres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Petiet

Venez (re)découvir les collections permanentes du musée Petiet : oeuvres de maitres de l’académisme, mais surtout les oeuvres intimistes de Marie Petiet, les scènes militaires de son époux Etienne Dujardin-Beaumetz, sans oublier les paysages d’Achille Laugé, artiste pointilliste audois.

Port du masque et pass sanitaire valide obligatoire

Découverte des collections permanentes de peintures françaises seconde moitié du XIXe siècle. Musée Petiet 32 Promenade du Tivoli, 11300 Limoux Limoux Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

