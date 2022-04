Visites libres LAM – lille metropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, 14 mai 2022 18:00, Villeneuve-d'Ascq.

Nuit des musées Visites libres LAM – lille metropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut Samedi 14 mai, 18h00

Visites libres des expositions Annette Messager et Agnès Thurnauer ainsi que la collection permanente

Profitez de la Nuit Européenne de Musées pour (re)découvrir les expositions _Annette Messager. Comme si_ et _Agnès Thurnauer. A comme Boa_ mais aussi la collection permanente du musée !

Le LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, a ouvert ses portes au public le 25 septembre 2010. Au cœur d’un parc de sculptures exceptionnel, ses deux très belles architectures abritent trois collections prestigieuses des XXe et XXIe siècles dont un ensemble unique d’art brut. Outre ses collections permanentes, le musée propose également des expositions temporaires d’envergure internationale, ainsi que des expositions dossiers. Au carrefour de Londres, Paris et Bruxelles, le LaM : un lieu magique à découvrir !

Par la route : à 20 min. de la gare Lille Flandres, autoroute Paris-Gand (A1/A22/N227), sortie 5 ou 6 Flers / Château / Musée d’art moderne. En transports en commun : métro ligne 1, station Pont de Bois + bus L6 direction Contrescarpe ou bus ligne 32 direction Wasquehal Jean-Paul Sartre, arrêt LaM ou métro ligne 2, station Fort de Mons + Liane 6 direction Contrescarpe, arrêt LaM.

http://www.musee-lam.fr http://www.facebook.com/musee.lam;https://twitter.com/lammusee

1 allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq 59650 Villeneuve-d’Ascq Hauts-de-France