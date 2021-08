Saumur Médiathèque Maine-et-Loire, Saumur Visites libres et spectacle à la Médiathèque de Saumur Médiathèque Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Visite libre de l’exposition Anne Dacier, femme savante du grand siècle (1645-1720) et présentation d’ouvrages du fonds patrimonial Samedi 10h – 17h Visite spectacle de la médiathèque, ses espaces publics et ses coulisses. Un parcours agrémenté de lectures pour vous permettre de (re)découvrir ce lieu. Départ à 20h Durée 1h15, sur réservation au 02 41 51 06 12 (dans la limite des places disponibles). Visites libres et spectacle Médiathèque Rue Célestin Port. 49400 Saumur Saumur Saumur Maine-et-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:15:00

