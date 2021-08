Nantes Chapelle de l'immaculee conception Loire-Atlantique, Nantes Visites libres et concerts découvertes à la Chapelle de l’Immaculée Conception Chapelle de l’immaculee conception Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visites libres et concerts découvertes à la Chapelle de l’Immaculée Conception Chapelle de l’immaculee conception, 18 septembre 2021, Nantes. Visites libres et concerts découvertes à la Chapelle de l’Immaculée Conception

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de l’immaculee conception

Samedi 16h30 à 19h : visites libres avec présence des membres de l’équipe d’animation. Samedi 17h : concert découverte : orgue par Mickaël Durand, titulaire des orgues de la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul avec présentation des oeuvres. Dimanche 14h00 à 19h00 : visites libres avec présence des membres de l’équipe d’animation. Dimanche 17h00 : concert découverte : orgue par Michel Bourcier, titulaire des orgues de la Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul avec présentation des oeuvres. La Chapelle est actuellement église-cathédrale à la suite du dernier incendie. Elle est ouverte au public chaque mercredi après-midi de 14h00 à 18h00 sauf en période estivale.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Visites libres avec présence de membre de l’équipe d’animation et concert découverte : orgue par Mickaël Durand et Michel Bourcier, titulaires des orgues Cathédrale Sainte-Pierre et Saint-Paul Chapelle de l’immaculee conception 6, Rue Malherbe, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Chapelle de l'immaculee conception Adresse 6, Rue Malherbe, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Chapelle de l'immaculee conception Nantes