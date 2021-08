Le Thoureil Eglise saint-genulf du thoureil Le Thoureil, Maine-et-Loire Visites libres et concert à l’Eglise Saint-Genulf Eglise saint-genulf du thoureil Le Thoureil Catégories d’évènement: Le Thoureil

Fondée en 1040 par l’abbaye Saint-Nicolas d’Angers, l’église fut ruinée au fil des siècles par les crues de Loire et reconstruite au 19e siècle. Son clocher latéral du 13e siècle, de plan barlong a résisté. Il servait de repère pour la navigation. A voir à l’intérieur, les vitraux créés par le prix Goncourt Tahar Ben Jelloun en 2019 et deux châsses de bois sculptées dans le style Renaissance provenant de l’ancienne abbaye voisine de Saint-Maur-de-Glanfeuil. Samedi à 14h : Concert du Chœur de Notre-Dame des Eaux , chant médiéval et Renaissance de France et d’Espagne. (durée 30 min) Visite libre et panneaux explicatifs Eglise saint-genulf du thoureil Quai des mariniers, 49350 Le Thoureil Le Thoureil Le Thoureil Maine-et-Loire

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

