La commune de Poggio Marinaccio propose des visites libres des édifices de culte présents dans chacun de ses hameaux. Vous pourrez ainsi découvrir l’église **Saint-Blaise** (San Biasgiu), de fondation romane, et la chapelle **Sainte-Croix** (Santa Croce), sises au hameau de Poggio, qui sont protégées au titre des Monuments historiques, ou encore les chapelles **Saint-Antoine** (Sant’Antone), de style baroque, au hameau de Lutina, qui comporte des meubles classés, et **Sainte-Elisabeth** (Santa Elisabeta), au hameau de Cansito. _**Informations complémentaires :**_ Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

