Deauville Les Franciscaines Calvados, Deauville Visites libres du musée, salle d’exposition, médiathèque et auditorium Les Franciscaines Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Visites libres du musée, salle d’exposition, médiathèque et auditorium Les Franciscaines, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Deauville. Visites libres du musée, salle d’exposition, médiathèque et auditorium

Les Franciscaines, le samedi 3 juillet à 18:30

**Musée, médiathèque, salle de spectacles, concerts, rencontres… Les Franciscaines abrite depuis le 13 mai 2021 un nouveau lieu culturel permanent résolument contemporain.** Pour la Nuit des Musées, 3 expositions sont à découvrir en entrée libre. **_Sur les chemins du Paradis_** – Jusqu’au 22 août 2021 Un riche parcours associant des œuvres d’art ancien à des réalisations contemporaines sur la thématique du paradis… Des prêts exceptionnels du Musée du Louvre, du Musée d’Orsay ou encore de la BnF – Bibliothèque nationale de France, sous le commissariat général de Régis Debray. _**Des Maîtres de la couleur au XXe siècle**_ – Jusqu’au 18 septembre La couleur se déploie dans la Galerie des Maîtres ! Plongez dans les univers poétiques, colorés et graphiques d’artistes tels que Marc Chagall, Pierre Soulages, Niki de Saint Phalle, Zao Wou-ki ou encore Fernand Léger. Des œuvres issues de collections privées, rarement exposées au public ! _**Le Musée André Hambourg**_ – Accrochage des collections jusqu’au 09 janvier Des marines de la Côte Fleurie et de Deauville en passant par des dessins et des portraits, la création prolifique de l’artiste André Hambourg se découvre au sein du musée qui lui est consacré aux Franciscaines.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Musée, médiathèque, salle de spectacles, concerts, rencontres… Les Franciscaines abrite un nouveau lieu culturel permanent résolument contemporain Les Franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville Deauville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Franciscaines Adresse 145 B avenue de la République, 14800 Deauville Ville Deauville lieuville Les Franciscaines Deauville