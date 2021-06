Nice Musée du Palais Lascaris Alpes-Maritimes, Nice Visites libres du musée Musée du Palais Lascaris Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Musée du Palais Lascaris, le samedi 3 juillet à 18:00

Visites libres et autonomes du musée de 18h à 22h. Document de visite disponibles sur place ou par Q.R Code. Livret de visite pour les enfants.

Entrée libre

Musée du Palais Lascaris 15 rue Droite, 06360 Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

