Visites libres du moulin

Visites libres du moulin, 25 juin 2022, . Visites libres du moulin

2022-06-25 – 2022-06-25 Ouverture exceptionnelle. Visites libres à tarif réduit dans le cadre des Journées des moulins du Cotentin : le moulin à eau de Bellefontaine à Grosville, le moulin à vent du Cotentin à Fierville-les-mines et le moulin à eau de Marie Ravenel à Vicq-sur-mer s’unissent pour votre plaisir. Profitez de réductions et découvrez des savoir-faire anciens. Ouverture exceptionnelle. Visites libres à tarif réduit dans le cadre des Journées des moulins du Cotentin : le moulin à eau de Bellefontaine à Grosville, le moulin à vent du Cotentin à Fierville-les-mines et le moulin à eau de Marie Ravenel à… Ouverture exceptionnelle. Visites libres à tarif réduit dans le cadre des Journées des moulins du Cotentin : le moulin à eau de Bellefontaine à Grosville, le moulin à vent du Cotentin à Fierville-les-mines et le moulin à eau de Marie Ravenel à Vicq-sur-mer s’unissent pour votre plaisir. Profitez de réductions et découvrez des savoir-faire anciens. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville