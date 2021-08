Saint-Georges-sur-Layon Manoir de chatelaison Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Layon Visites libres du Manoir de Chatelaison Manoir de chatelaison Saint-Georges-sur-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Layon

Visites libres du Manoir de Chatelaison Manoir de chatelaison, 18 septembre 2021, Saint-Georges-sur-Layon. Visites libres du Manoir de Chatelaison

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de chatelaison

Les jardins contemporains se découvrent en 27 étapes, chacune évoquant une histoire ou un type de jardin. Visite libre.

Tarif : 5€ par personne, gratuit pour les moins de 15 ans et les personnes en situation de handicap.

Venez à la rencontre du propriétaire des lieux lors d’une visite des jardins de ce manoir du 15e siècle. Manoir de chatelaison 45, rue de Châtelaison, 49700 Saint-Georges-sur-Layon Saint-Georges-sur-Layon Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Layon Autres Lieu Manoir de chatelaison Adresse 45, rue de Châtelaison, 49700 Saint-Georges-sur-Layon Ville Saint-Georges-sur-Layon lieuville Manoir de chatelaison Saint-Georges-sur-Layon